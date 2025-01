Iltempo.it - Da Zuckerberg a Elkann, la Meta-morfosi. La sinistra al caviale in ginocchio da Trump

Potere del denaro. Quello di far cambiare idea senza ripensamenti e rimorsi. E se anche James Russel Lowell affermava che solo gli stolti e i morti non cambiano mai le loro opinioni, suona strana, ma non tanto, la consequenzialità di due notizie che testimoniano una prova del riposizionamento del presidente di Exor, John, (nonché di Stellantis) sotto la curatela del tycoon dei social Mark. Un'azione congiunta per arrivare con il cappello in mano e il capo riverso alla corte del vincitore delle elezioni Usa, Donald. Così nella tarda serata di lunedì il fondatore di Facebook ha annunciato l'ingresso dell'erede degli Agnelli nel cda di. «John è l'ad di Exor e presidente di due delle aziende di portafoglio auto di Exor, Stellantis e Ferrari. Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale al nostro cda» ha detto.