Quifinanza.it - Crescita, inflazione, politica monetaria: la view di Anima sul 2025

Leggi su Quifinanza.it

A pochi giorni all’insediamento di Donald Trump e, nonostante l’inatteso inasprimento dell’approccio della Federal Reserve – e il conseguente aumento della volatilità – lo scenario macro di riferimento è largamente invariato rispetto al mese precedente, fatta eccezione per l’azionario europeo e italiano, dove “lapassa da neutrale/positiva a positiva“.E’ quanto spiega l’ultimo rapporto mensileFlash, che n termini diattende un’economia ancora solida, seppur in misurato rallentamento negli Stati Uniti e in debole ripresa – sotto potenziale e sotto consenso – in Area Euro. In Cina, le prospettive di miglioramento dellasono strettamente legate agli stimoli provenienti dalle Autorità e allacommerciale americana. Con riferimento alla dinamica dei prezzi, il processo disinflazionistico conferma le attese su entrambe le sponde dell’Atlantico: l’core converge verso il target, trainata principalmente dai prezzi dei servizi.