Cos'è la boba cream: la crema coreana ispirata al Bubble Tea

C’è un nuovo trend di bellezza che arriva direttamente dalla Corea e promette di fare miracoli per la pelle: si chiama, anche nota come capsule, e si ispira all’ormai celebreTea o “”, appunto. La bevanda a base di tè e piccole sfere gelatinose contenenti aromi.Lariprende lo stesso concetto, ma declinato in versione skincare. Su TikTok è diventata virale, complici le decine di video che mostrano come applicarla e recensioni entusiaste da pare di chi l’ha provata. Ma come si presenta, esattamente? Che cos’è laLa stragrande maggioranza delleè racchiusa in un vasetto che contiene un gel trasparente ad azione idratante e lenitiva e, al suo interno, capsule dalla texture più compatta e densa. Per l’applicazione è necessario utilizzare una piccola spatola con cui raccogliere il gel e le capsule, da applicare sul viso e massaggiare sino a quando non si sciolgono, mescolandosi con il gel.