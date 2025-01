Cecilia Sala è arrivata a Ciampino

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.27 E' appena atterrato allo scalo romano dil'aereo partito stamane da Teheran per riportare in Italia la giornalista. Il volo era partito verso le 11 ore italiane. L'aereo è un C130 dell' Aeronautica militare a bordo del quale si trova anche il direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) Giovanni Caravelli. Ad accogliere la giornalista detenuta in Iran la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.