Cecchettin e Valditara firmano un protocollo d’intesa contro la violenza sulle donne

Gino, padre di Giulia, e il ministro dell’Istruzione Giuseppehanno firmato unper prevenire e combattere lacon azioni concrete. I due si erano già incontrati il 4 dicembre, all’indomani della condanna all’ergastolo di Filippo Turetta per il femminicidio di Giulia, e avevano espresso l’obiettivo comune di agireladi genere avviando percorsi educativi nelle scuole. In quell’occasione,aveva accennato alle iniziative comuni da portare avanti per contrastare il fenomeno, tra cui la formazione dei docenti, gli incontri con i giovani, il monitoraggio dei risultati raggiunti e l’affermazione della cultura del rispetto.è arrivato al ministero poco prima delle 12 ed è uscito dopo circa mezzora senza rilasciare dichiarazioni.