Sport.quotidiano.net - Calcio, l’ex bandiera granata è venuto a mancare a 55 anni. Mangolini, domani il saluto a Codigoro

Si terranno, i funerali di Luca, exdella Codigorese,nei giorni scorsi. L’ultimoalle 15 alla chiesa del Beata Vergine del Santo Rosario. E’ stato un arresto cardiaco a fermare il cuore delgiocatore, che avrebbe compiuto 56il prossimo 14 gennaio. Quel cuore che tante volte aveva sollecitato con quell’ardore che metteva ogni volta che scendeva sul rettangolo di gioco. Ilera la sua passione che ha sublimato nella stagione che vide, nel 2001, la Codigorese salire dalla Prima Categoria alla Promozione, di fronte a tribune sempre gremite per sostenere i colori. "Mango" per gli amici, ma per tutti sul campo era il "Gattuso della Bassa", per la sua grande determinazione. Persona schietta e solare, non le mandava a dire, ma sapeva creare gruppo coi compagni di squadra.