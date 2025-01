Ilgiorno.it - Brescia, rapina un anziano e scappa: fermato da un agente fuori servizio

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 gennaio 2025 – Ancora un arresto in flagranza di reato da parte della polizia di Stato, che ha messo in manette un malvivente che aveva appenato un passante in via Canipari, in città. È accaduto nella giornata di domenica quando undel Commissariato Carmine, libero dal, ha sentito le urla di una donna che indicava un soggetto in fuga come autore di unaai danni di un. Il poliziotto ha immediatamente richiesto ausilio alla Centrale Operativa della Questura e si è messo all’inseguimento del fuggitivo, qualificandosi e intimandogli l’alt, riuscendo a bloccarlo dopo alcune decine di metri e recuperando il portafoglio di cui il reo si era poco prima appropriato in danno all’. Sul posto è arrivata la volante del Commissariato Carmine e il responsabile, un uomo di 23 anni, è stato accompagnato in stato di arresto negli uffici della Questura.