Bellingham primo, scivola Mbappé: la classifica dei calciatori più preziosi per il Cies. Ecco la top 5 della Serie A: domina l'Inter

Secondo l’Osservatorio calcistico del Centro Internazionale di Studi Sportivi (), il centrocampista del Real Madrid, Judeè attualmente il calciatore con il valore di mercato più alto. Nelladei 100 giocatori piùal mondo l’inglese, con i suoi 251,4 milioni di euro, supera il talento norvegese del Manchester City, Erling Haaland, il cui valore è di 221,5 milioni di euro. Al terzo posto, il brasiliano del Real Madrid Vinicius con 205,7 milioni di euro. Per trovare un calciatoreA bisogna spingersi fino alla 20esima posizione, in cui si trova il capitano delLautaro Martinez. Soltanto al 59esimo posto si trova ilcalciatore italiano in lista, vale a dire il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni.Il compagno di squadra di, il francese Kylian(175,2 mln) è solo quinto, preceduto anche dal giovane talento spagnolo del Barcellona, Lamine Yamal con 180,3 milioni di euro.