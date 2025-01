Inter-news.it - Addio a Cudicini, storico portiere ex Milan. Morto a 89 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Fabiodel, che si è spento all’età di 89. Conosciuto come il “Ragno Nero” per le sue doti atletiche.LUTTO NEL CALCIO – Ilha reso omaggio al suo excon un toccante messaggio pubblicato su Twitter: “La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio, campione di tutto con il, grandee grande persona”. La società rossonera ha inoltre espresso le sue condoglianze al figlio Carlo, anch’egli exe cresciuto nel settore giovanile del, e a tutta la famiglia. Fabioha vissuto una carriera di grande prestigio, difendendo i pali di squadre come l’Udinese, il Brescia e la Roma prima di approdare alnel 1967. Con la maglia rossonera ha vinto tutto: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e una Coppa delle Coppe, diventando un pilastro della squadra e un idolo per i tifosi.