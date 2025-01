Game-experience.it - Xbox Game Pass incide pesantemente sulle vendite dei giochi, secondo un giornalista

Leggi su Game-experience.it

è uno dei servizi di abbonamento più apprezzati nel panorama videoludico (se non il più apprezzato), ma se da una parte rappresenta una porta d’accesso per molti giocatori a titoli altrimenti inaccessibili, dall’altra solleva dubbiimplicazioni economiche per gli sviluppatori.Christopher Dring, celebre analista edel mondo dei video, iinclusi nel catalogo delpossono subire una perdita significativa disu, stimata intorno all’80%. Questo effetto è meno marcato per i titoli mainstream di grande richiamo, ma comunque evidente. Ad esempio, titoli come Senua’s Saga: Hellblade 2, Indiana Jones e l’Antico Cerchio e Starfield hanno registrato posizionamenti in classifica inferiori rispetto alle aspettative,il