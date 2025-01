Zonawrestling.net - WWE: Jey Uso sorprende Drew McIntyre con una vittoria di rapina al debutto su Netflix

Leggi su Zonawrestling.net

Unastorica nelsuJey Uso ha finalmente interrotto la sua striscia negativa contro, ottenendo unante durante la prima storica puntata di Raw su. Il match è stato preceduto da un momento particolare, con Travis Scott, autore della nuova theme song di Raw, che ha accompagnato Uso durante la sua entrata.Un inizio esplosivoTHE DRONE CAMERA DURING JEY USO ENTRANCE IS SO WILD MAN ONE OF THE COLDEST VIDEOS OF ALL TIME#WWERAW pic.twitter.com/3fQpCFG2jz— FADE (@FadeAwayMedia) January 7, 2025 L’incontro è iniziato ancor prima del suono della campanella, con Jey Uso che ha colpitocon un suicide dive durante la sua entrata. Lo scozzese ha però risposto immediatamente, intercettando un secondo tentativo di tuffo e scaraventando l’avversario sul ring.