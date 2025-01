Anteprima24.it - Vietri sul Mare aderisce al comando associato di Polizia Locale con Maiori, Minori e Atrani

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è insediato stamattina il capitano Gianluca Ossignuolo, ponendo così ufficialmentesulsotto ildiassieme aed. Originario di, 47 anni d’età, Ossignuolo è stato prima ricevuto dal sindaco Giovanni De Simone, dal consigliere alla sicurezza Giuseppe Giannella e dagli altri componenti della giunta, per poi essere presentato agli agenti in servizio nellaMunicipale disul, ai quali il nuovo comandante ha spiegato i principi che caratterizzano la sua azione di.“Sono onorato di prendere in carico anche laMunicipale disul– ha dichiarato il capitano Gianluca Ossignuolo – perché sarà necessario presidiare al meglio la porta della Costiera Amalfitana se vogliamo offrire il un servizio ai cittadini ma anche ai tanti turisti che scelgono la nostra terra per le loro vacanze.