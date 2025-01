Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-01-2025 ore 11:30

Luceverdecircolazione del complesso regolare sui principali raccordi della capitale da oggi lavori di manutenzione al Forono in via San Teodoro e sulle vie limitrofe possibili divieti al transito nel pomeriggio dalle 13 fino alle 19 in Largo Orazi e Curiazi manifestazioni e con possibili disagi alin tema di trasporti oggi sulla linea metro C le ultime corse dei treni se l’hanno 20:30 da Pantano alle 21 da San Giovanni Poi servizio sarà sostituito che bus navetta NC express San Giovanni via Casilina Pantano MC3 San Giovanni parco di Centocelle per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbera termine tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità