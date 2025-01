Quotidiano.net - Tony Effe domina le classifiche Fimi/Gfk 2024 con Icon, Mahmood e Rose Villain tra i singoli

Ilè stato l'anno di: la conferma arriva anche dalleannuali/Gfk che consacrano il suo, uscito il 15 marzo scorso e quadruplo disco di Platino, l'album più venduto dell'anno. Tra iin testa c'ècon Tuta Gold. In generale, il mercato musicale delsi chiude con un bilancio estremamente positivo, tra dati significativi per lo streaming e un importante incremento della presenza femminile nelleTop of the Music by/GfK, che comprendono tutti i canali di vendita e di ascolto esistenti (fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming). Si tratta infatti di un anno che ha visto importanti traguardi raggiunti grazie a una maggiore diversificazione dell'offerta musicale - con l'esito, ad esempio, del riavvicinamento del pop ai gradini più alti dei diversi podi settimanali - e al ruolo sempre più centrale delle artiste italiane e internazionali.