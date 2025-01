Sport.quotidiano.net - Ternana, resiste il muro-Pontedera. Partita dominata ma mancano i gol

(4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono (30’ st Donati), Capuano, Martella, Corradini (15’ st Aloi), De Boer, Romeo (36’ st Tito), Curcio (15’ st Ferrante), Cicerelli, Cianci. A disp.: Vitali, Patanè, Mattheus, Carboni, Trifelli. All. Abate(4-4-2): Tantalocchi, Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta, Pietra (1’ st Van Ransbeeck), Guidi, Ladinetti (45’ st Sala), Ianesi (30’ st Espeche), Vitali (36’ st Corona), Italeng. A disp.: Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Ambrosini, Benucci. All. Menichini Arbitro: Grasso di Ariano Irpino NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Aldo Agroppi. Spettatori 4.447 (16 ospiti). Ammoniti: Martella, Van Ransbeeck, Romeo, Italeng, Ladinetti. Angoli: 15 a 3. Recupero: 0’ e 5’ Lasbatte suldelche strappa un punto al "Liberati" al termine di una contesadai rossoverdi che però non sono riusciti a concretizzare le tante palle gol create, rischiando paradossalmente di capitolare nelle occasioni in cui i toscani sono stati abili nelle ripartenze.