Sherlock Holmes da tutto esaurito

per il musical "", in scena sabato (ore 20.45) e domenica (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. Lo spettacolo, proposto fuori abbonamento da Marche Teatro, è in esclusiva regionale. Grande protagonista è il poliedrico Neri Marcorè, attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, al debutto nel musical, nei panni del più celebre detective di tutti i tempi. Lo show, con regia di Andrea Cecchi, anche autore dei testi insieme ad Alessio Fusi ed Enrico Solito, musiche di Andrea Sardi, liriche di Alessio Fusi e scenografie di Gabriele Moreschi, vede un cast di oltre venti eccezionali performer impegnati in un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi. La Londra vittoriana fa da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male.