Ilrestodelcarlino.it - Secchi esce di scena: "Non mi candido più"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Linosi ritira dalla corsa alla presidenza nazionale del ciclismo. L’ex presidente storico del ciclismo marchigiano lo ha comunicato all’alba del nuovo anno. Persono venuti meno "quei principi che hanno motivato la mia candidatura, che volevano essere istituzionali, di servizio al ciclismo, di unione e non di ulteriore divisione o contrapposizione" si legge nella lettera scritta dache inizia così: "Care Delegate, cari Delegati, cari Presidenti dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali, sigg.re Candidate, sigg.ri Candidati, come a molti di voi noto, ho anche io presentato la candidatura a Presidente della Federazione Ciclistica Italiana per il quadriennio 2025 - 2028, che verrà eletto nell’assemblea nazionale del 19 gennaio 2025. Dopo la scadenza per la presentazione, abbiamo tutti rilevato l’elevato numero di candidature per le diverse cariche elettive.