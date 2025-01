Ilrestodelcarlino.it - Saldi, via allo shopping: "Maglie, scarpe e borse. Sconti da non perdere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è chi osserva attentamente le vetrine, curiosando, per trovare le offerte migliori. Chi invece, più deciso, entra a passo svelto nei negozi, per acquistare cappotti, trench e maglioni a prezzi ribassati. Durante i primi giorni di, le vie del centro storico, soprattutto nel weekend, si sono così riempite di ragazzi, coppie e famiglie che hanno colto l’occasione – senzaun minuto in più – per iniziare subito la loro ricerca. Come Raffaella, che stringe tra le mani alcune buste, dove sono riposti i suoi nuovi acquisti per fare fronte alle prossime stagioni. "Cercavo dei capi ’must have’, come un tubino nero e un trench, e ho aspettato iper approfittarne – spiega la giovane – . In questo modo sono riuscita ad acquistare capi di qualità che durante l’anno costano un po’ di più, ma a un prezzo inferiore.