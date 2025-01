Secoloditalia.it - Roccella: “La denatalità è stata sottovalutata per anni. Anche gli immigrati fanno meno figli”

Leggi su Secoloditalia.it

“Rimettere al centro il valore sociale della maternità”. Così la ministra della Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia, in un’intervista a Il Tempo in cui sottolinea che“gliappena arrivano nei Paesi europei assumono le nostre abitudini riproduttive, e”. “Sperare nell’immigrazione” per combattere la, conclude, “è una specie di pozzo senza fondo”.Secondo Roccoella si tratta di un problema che “non riguarda solo l’Italia ma tutte le società sviluppate. Non mi riferisco solo al benessere, ma allo sviluppo tecnologico, sociale, dei diritti. I Paesi sviluppati sono tutti sotto il cosiddetto tasso di sostituzione”.aggiunge: “È il tasso medio di 2,1per donna che assicura l’equilibrio demografico fra nascite e decessi”.