Picchia la famiglia anche a Natale | scatta il Codice Rosso per un 41enne

Chieti - Violenza domestica continua: minacce, schiaffi e rientri forzati nonostante l’allontanamento. Braccialetto elettronico e misure di sicurezza per proteggere le vittime. Triste inaugurazione del nuovo anno giudiziario a Vasto, dove il tribunale ha subito applicato ilper un grave caso di maltrattamenti in. Protagonista della vicenda è un uomo di 41 anni, identificato con le iniziali M.S., residente in un piccolo centro del Vastese ma originario di Termoli. L’accusa, mossa dalla Procura e sostenuta dal pubblico ministero Vincenzo Chirico, ha portato all’allontanamento dell’uomo dalla moglie e dalle due figlie, con l’imposizione del braccialetto elettronico. L’indagato è difeso dall’avvocato Raffaele Giacomucci. Il giudice Anna Rosa Capuozzo ha convalidato le misure restrittive richieste, sottolineando la gravità delle accuse.