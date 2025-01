Ilrestodelcarlino.it - "Ora impegni concreti per piazza Cristo Re"

Re deve essere ristrutturata e il quartiere deve tornare ad essere un punto di riferimento per tutta Porto d’Ascoli. A breve chiederemo un incontro in comune affinché vengano presiper la riqualificazione di questa importante zona". Parole di Elio Core, che da anni esorta l’amministrazione di Viale De Gasperi a mettere le latitudini sud della città in cima alla lista di priorità. "Come è stato detto nell’ultima assemblea – continua il presidente di comitato di quartiere – il problema principale è il reperimento dei fondi necessari azzare il progetto. Servirebbero, in tal senso, tra i 500mila e i 600mila euro. Quindi chiederemo al vertice dell’amministrazione comunale di inserire questa iniziativa nel programma triennale dei lavori pubblici e di prevedere specifiche risorse nel prossimo bilancio".