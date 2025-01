Non è vero quello che dite Fedez la mamma rompe il silenzio dopo le ultime notizie insistenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ladicontro i giornalisti. Vi avevamo parlato qualche tempo fa della famosa villa acquistata dal rapper e dall’allora moglie Chiara Ferragni che i due avevano messo in vendita. Parliamo di Villa Matilda, 400 metri quadrati di casa, 1000 di giardino, incluse darsena e piscina riscaldata. Questo splendore si trova a Pognana Lario, paesino di appena 600 anime nella Comunità Montana Triangolo Lariano.Ebbene fino a poco tempo fa sembrava che i due famosi proprietari non riuscissero a vendere la villa. E non solo per il prezzo, acquistata a 5 milioni di euro pare ne abbiano chiesti 10. Sembra che per raggiungere la villa bisogna salire 400 scalini, non proprio una comodità. Ma poche ore fa è arrivata l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia e subitoè scoppiato il caos, o caso, fate voi.