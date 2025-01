Movieplayer.it - Netflix e le produzioni originali: l'aberrante “visione occasionale” che azzera la libertà artistica

Secondo n+1 Magazine gli autori incaricati dovrebbero optare per sceneggiature che facciano "spiegare" gli avvenimenti ai propri personaggi, così da intrattenere gli spettatori distratti. Per buona pace della qualità, e delle regole della narrazione. Sarà stato il Natale, sarà stato il successo globale di Squid Game (tanto prevedibile quanto la sua conclusione aperta, in attesa della terza stagione), ma la notizia è passata abbastanza inosservata, e poco approfondita. Il magazine indipendente n+1 ha infatti rivelato che, attraverso i propri dirigenti, starebbe spingendo gli sceneggiatori a cambiare la scrittura dei film, puntando a un "Non lo famo, ma lo dimo" in stile Boris. Ovvero, le sceneggiature dovrebbero prevedere dei momenti in cui i personaggi di un lungometraggio o di una serie spieghino, esplicando, cosa stanno facendo, cosa hanno fatto o cosa faranno.