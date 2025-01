Ilrestodelcarlino.it - Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo è il nuovo vescovo di Cesena Sarsina

, 7 gennaio 2025 – Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi dipresentata daDouglas Regattieri. Il Santo Padre ha nominatodella Diocesi, con il titolo di arciad personam,, trasferendolo dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina e dalla Diocesi di Tricarico, finora unite in persona Episcopi (nella persona del).è nato il 7 aprile 1956 a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina. Dopo aver ottenuto il Baccalaureato in Teologia al Seminario Teologico Calabro “S. Pio X” di Catanzaro, ha conseguito il dottorato in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo di Roma. È stato ordinato sacerdote il l0 ottobre 1981, incardinandosi nell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.