Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin, Australian Open Opening Week in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

05:53 Jannik Sinner tornerà in campo anche il 10 gennaio per la seconda esibizione contro il greco Stefanos Tsitsipas. Doppio impegno inoltre per il serbo Novak Djokovic e per lo spagnolo Carlos Alcaraz. Incasso della manifestazione che sarà devoluto in beneficenza.05:48 Il numero uno del mondo vuole testare le sue condizioni dopo le brevi vacanze e la preparazione in vista della nuova stagione. Per l'australiano invece appuntamento dinanzi al pubblico di Melbourne ad una settimana dal KO patito al primo turno dell'ATP di Brisbane contro Matteo Arnaldi.05:43 Buongiorno e ben ritrovati nella diretta scritta di Sinner-Popyrin di esibizione dell'Australian Open Opening Week 2025. Poco meno di 20 minuti all'ingresso in campo dei due protagonisti dell'incontro.