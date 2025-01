Ilfattoquotidiano.it - “L’ha comprata sulla spiaggia”: i dubbi di Tina Cipollari sulla borsa di lusso regalata da Giulia De Lellis a Tony Effe

Si dice che per i regali di Natale sia il pensiero che conta. Il pensiero diDevarrebbe oltre 20 mila euro. A tanto ammonterebbe infatti il valore delladall’influencer al fidanzato. Nei giorni scorsi il rapper ha mostrato sui social il dono ricevuto dalla sua dolce metà, unadi Hermès che ha attirato l’attenzione di molte persone online, inclusache non ha resistito a commentare con ironia.IL COMMENTO DIE DELLA RETE – La storia diche mostra ai propri seguaci il regalo della fidanzata è stata ripresa dalla pagina Lifestyle Magazine, e tra i tanti commenti non è sfuggito quello di. L’opinionista di “Uomini e Donne” ha scritto: “Sì,” accompagnando la frase con l’emoticon di una risata.