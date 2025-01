Tpi.it - Leopardi – Il poeta dell’infinito: il cast (attori e personaggi) della miniserie

Leggi su Tpi.it

– Il: ilQual è ildi– Il? Ladiretta da Sergio Rubini va in onda in prima visione e in prima serata il 7 e 8 gennaio 2025 alle ore 21.30. Unaevento coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie, Rai Com e Oplon Film con il sostegno di Apulia Film Commission e di Marche Film Commission, che racconta la vicenda umana e storica del grandeGiacomo. Ma qual è il?La serie in onda su Rai 1 è scritta da Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini e Sergio Rubini. Protagonista, nei panni di Giacomo, Leonardo Maltese, già apprezzato nei film “Rapito” di Marco Bellocchio e “Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2023.