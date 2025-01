Linkiesta.it - L’avanzata ucraina nel Kursk, e la necessità di un impegno più serio dell’Occidente

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dice che almeno un battaglione di fanteria sarebbe stato distrutto dalla nuova offensiva nel. Un’unità in cui c’erano sia soldati nordcoreani sia paracadutisti russi. Il ministero della Difesa russo ammette l’azione, ma assicura che sarebbe stata respinta, e che la principale forzasarebbe stata distrutta vicino all’abitato di Berdin.Impossibile avere conferme indipendenti, dice la Reuters nel riportare le dichiarazioni. Ma osserva che della cosa si stanno occupando vari blogger di guerra russi: gente che appoggia l’attacco all’ma critica spesso il modo in cui è gestito, e perciò riporta anche notizie scomode. E stando a loro, l’offensiva va avanti. «La mattinata nella regione dista iniziando di nuovo in modo preoccupante.