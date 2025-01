Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Fa male ma l’Inter non deve abbassare la testa!»

I gol die Mehdi Taremi non bastano:esce sconfitta dalla finale di Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria del Milanrisponde alle domande dei giornalisti di Radio TV Serie A.ERRORE DI GESTIONE – Al termine di Inter-Milan, terminata 2-3 in favore dei rossoneri,dichiara: «Non siamo stati bravi a gestire la gara dopo il 2-0. Questo tipo di partite quando vengono riaperte dai rivali cominciano le difficoltà. Non siamo stati bravi, dobbiamo continuare a crescere. Fama sono orgoglioso di questa squadra e di questi compagni perchè fino all’ultimo abbiamo provato a pareggiarla».nel post Inter-MilanMERITO AGLI AVVERSARI –prosegue: «Adesso torniamo a Milano, riposiamo, perchè abbiamo il campionato e tante competizioni.