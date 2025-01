Tpi.it - John Elkann entra anche nel cda di Meta. Zuckerberg: “Porta prospettiva internazionale”

a far parte del consiglio di amministrazione di, proprietaria di Facebook, WhatsApp e Instagram. L’annuncio è arrivato direttamente dal patron dell’impero social statunitense, Mark, che si è detto “emozionato”, affermando di “non vedere l’ora” di lavorare con l’amministratore delegato della holding della famiglia Agnelli, Exor, che controlla un impero da 40 miliardi di euro: dalla casa automobilistica Stellantis al Gruppo editoriale Gedi passando per marchi come Ferrari, Juventus e Christian Louboutin.“, ndr) ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali eunaal nostro consiglio (d’amministrazione, ndr)”, ha sottolineato. “Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo”, ha commentato da parte sua l’a.