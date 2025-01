Linkiesta.it - Il mercato del lavoro rallenta e travolge i giovani italiani

Leggi su Linkiesta.it

Ildelitalianoancora. E pur rimanendo a livelli record, continua a fare su e giù come sulle montagne russe.ndo, come sempre nei momenti di crisi, soprattutto i.Dopo l’aumento degli occupati di ottobre seguito alla frenata di settembre, a novembre 2024 l’Italia torna a perdere posti di. Non tanti, a dir la verità: l’Istat certifica una riduzione mensile dello 0,1 per cento, pari a tredicimila unità. Ma il vero problema continua a essere il calo dei disoccupati (meno ventiquattromila) – quelli che unnon ce l’hanno e lo cercano – quasi totalmente compensato dalla crescita degli inattivi (più ventitremila), ovvero quelli che non unnon ce l’hanno ma non lo cercano neanche. Un travaso di fatto, che va ad alimentare il bacino degli scoraggiati deldelitaliano.