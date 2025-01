Quotidiano.net - I buoni propositi dopo le feste. Al primo posto: impegnarsi di più

Quando si tratta di formularenennuno ci batte. L’82% degli italiani (contro una media internazionale del 57%), a gennaio si dà nuovi obiettivi. Compresi gli studenti che, rientrati in classe, si trovano ad affrontare interrogazioni e verifiche. Non stupisce quindi che tra quelli espressi dai ragazzi, molti riguardano una gestione migliore e più efficace dello studio. Il più gettonato èpiù seriamente.le vacanze natalizie, si è più carichi e motivati, ma per riuscire nell’intento è necessario impostare un metodo di studio più produttivo e imparare a gestire il tempo a disposizione per evitare di rimanere indietro e di accumulare un carico di lavoro tale da sentirsi sopraffatti e abbandonarepoche settimane. Al secondo, un evergreen: mettersi a dieta e fare sport.