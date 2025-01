Ilgiorno.it - Firlinfeu, il flauto di Pan. L’antico strumento a fiato costruito nelle scuole

A scuola non si insegna più a suonare ildolce. Si insegna a suonare ildi Pan, o. E anche a costruirlo. È unoantichissimo, costituito da canne in cui soffiare per produrre il suono, una sorta di antenato portatile dell’organo a canne. Si chiamadi Pan perché, secondo la mitologia greca, il dio Pan lo costruì per primo con delle canne in cui si era trasformata una ninfa Naiade, per sfuggirgli. A imparare tutti i segreti deldi Pan saranno gli alunni della Cima di Valmadrera, la scuola primaria Cuore immacolato di Maria. In cattedra saliranno i volontari dell’associazione culturale “La Campagnola“ di Olgiate Molgora, che nel 2007 hanno costituito un gruppo folkloristico locale. Hanno anche un coro misto, composto da più di 15 elementi, tra soprani, contralti tenori e bassi, uomini e donne, che si esibiscono indossando gli abiti tipici: alcuni brani del loro repertorio vengono eseguiti a cappella, altri invece vengono appunto accompagnati con le note dei flauti di Pan, ilin dialetto.