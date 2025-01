Ilnapolista.it - Elmas nei radar della Lazio per un prestito con diritto di riscatto (Il Messaggero)

Poiché la situazione per l’acquisto di Jacopo Fazzini sembra essere in stallo, con il Napoli che si è inserito nella trattativa, lasta sondando altri nomi per il centrocampo. Uno di questi è, che con il Lipsia non è mai esploso da quando è arrivato in Germania l’inverno scorso., spunta l’ipotesise la trattativa per Fazzini non va in portoIlriporta nell’edizione odierna:Laha stretti margini di manovra per un solo colpo. Lotito può permettersi di prendere un rinforzo con uncondi. I biancocelesti hanno fatto un sondaggio per l’ex Napoli, ora al Lipsia, Eljif, su cui ieri arrivavano solo smentite dalla.Per Repubblica, il macedone potrebbe tornare a NapoliAntonio Conte punta a rinforzare l’organico in vistaseconda parte di stagione.