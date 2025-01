È nata Bianca L’annuncio in lacrime della bella vip d’Italia mamma per la prima volta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gioia grande per l’ex miss Italia e il famoso calciatore. Già questa estate la notiziagravidanzamoaveva fatto il giro di social e web. Era stato in particolare il settimanale Nuovo Tv a pubblicare le foto del pancino, confermando che l’ex fidanzata di Alessio Falsone era davvero incinta. La showgirl aveva avuto una relazione con Mattia Marciano. Poi si era vociferato di un flirt con Antonino Spinalbese, smentito dalla diretta interessata. Infine l’amore era sbocciato con l’attaccante di serie A.lo scambio di alcuni messaggi, poi l’incontro a Milano. La relazione è diventata sempre più seria e adesso i due sono diventati genitori.Leggi anche: “Tanti auguri, fantastica notizia”. La ex fidanzata di Alessio Falsone è incinta: primo figlio per leiCarolina Stramare e Pietro Pellegri genitori: sesso e nome del bebèCarolina Stramare e Pietro Pellegri sono diventati genitori.