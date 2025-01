Quotidiano.net - Dopo i tappi che non si staccano la Ue modifica ancora le bottiglie di plastica

Leggi su Quotidiano.net

Roma 7 gennaio 2025 – Dall’anno scorso ledihanno il tappo che non si stacca. Lo sappiamo un po’ tutti. Chi infatti almeno una vola non “ha dovuto litigare” con ilno dellatta diper poter bere a canna? In realtà un “piccolo sforzo” per poter evitare danni ben più consistenti all’ambiente con la dispersione deini dinell’ambiente. La nave Rainbow Warrior di Greenpeace, impegnata nel tour "Meno, pi?? Mediterraneo", lancia un messaggio al ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, dalla costa di Camogli, con mega-e oggetti digrandi quanto una barca. Genova, 26 giugno 2017. ANSA/ UFFICIO STAMPA GREENPEACE +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ Ilno e le critiche Un cambiamento però che aveva indispettito molti e che era stato oggetto di critiche nei confronti della Ue.