Da Arezzo a San Francisco, omaggio a Vasari

, 7 gennaio 2025 – L'anno 2024 ha segnato il 450° anniversario della morte di Giorgio, artista poliedrico, architetto e storico dell'arte rinascimentale. La città di, sua terra natale, ospita un importante evento commemorativo intitolato. Il teatro delle virtù, una mostra eccezionale che riunisce oltre 100 opere provenienti da prestigiose istituzioni quali il Metropolitan Museum of Art di New York, l'Albertina Museum di Vienna e il Musée du Louvre di Parigi, oltre a tesori nazionali conservati alle Gallerie degli Uffizi di Firenze e altri musei italiani. La mostra, che si terrà fino al 2 febbraio 2025, è il culmine di un programma celebrativo più ampio intitolato. La città di. Il Comune di, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di San, offre un'introduzione alla mostra correntemente presso la Galleria d'Arte Contemporanea di, l'8 gennaio 2025, alle 18:30 presso l'Istituto Italiano di Cultura.