Ilgiorno.it - Come un film dell’orrore a Seriate. Il marito una furia: un’impresa placcarlo. Lei perdeva molto sangue

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) – Una dipendente del supermercato racconta: “È stato un. Lei a terra che urlava: è stato mio. Pensava ai suoi due figli. Mi vengono ancora i brividi. Ci è venuto in mente di provare a fermarlo tirandogli addosso i sassi delle aiuole, ma lui non si fermava comunque. Poi sono riusciti a bloccarlo”. Una testimonianza che riassume quello che è successo ieri mattina dopo le 9 nel parcheggio del supermercato Lidl a, in via Lombardia. Al centro una coppia di nazionalità romena: lui, 49 anni, autotrasportatore, residente a Pedrengo, poco prima aveva aggredito con un coltello da cucina la moglie, 39 anni, magazziniera, vive a, con i due figli. Le ha sferrato diversi colpi sotto gli occhi di alcuni passanti colpendola a torace e al collo nel parcheggio del supermercato della Lidl.