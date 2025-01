Sport.quotidiano.net - Come sta Robinho: la vita dell'ex Milan nel carcere dei famosi in Brasile

Roma, 7 gennaio 2025 – Nell'arcoa sua carriera l'abbiamo visto vestire le maglie di Real Madrid,e Manchester City, segnare più di 250 gol tra club e nazionale e vincere campionati in Italia,, Spagna e Cina, ma dallo scorso marzo, ladiè decisamente cambiata. In questo momento, infatti, l'ex numero 70 delsi trova nel penitenziario P2 Dr. José Augusto Cesar Salgado a Tremembé (San Paolo), dove deve scontare una pena di 9 anni. L'ex giocatore brasiliano, infatti, è stato dichiarato colpevole di aver contribuito ad una violenza sessuale di gruppo, avvenuta in una discoteca dio il 23 gennaio 2013, quando era ancora un giocatore del. Da quel momento in poi, è partito tutto l'iter giudiziario che ha fatto sì che l'ex calciatore finisse in