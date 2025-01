Ilfoglio.it - Charlie Hebdo è sempre qui. La forza di sopravvivere e anzi insistere su un’idea di libertà e di ironia

Leggi su Ilfoglio.it

“Dieci anni dopo,è ancora qui”, ha scritto Riss, il direttore del giornale satirico francese che il 7 gennaio del 2015 subì un attacco terroristico in redazione, dodici morti e undici feriti, “e anche le cause di questo dramma sono ancora qui, così come la determinazione delle persone che fanno parte di questo giornale”. Nell’“édito” a pagina due, Riss scrive: “La situazione geopolitica è cambiata,si è aggravata. Regimi autoritari come la Russia o la Cina non nascondono più l’ambizione di combattere i valori democratici con lo stesso fanatismo delle organizzazioni terroristiche islamiste come lo Stato islamico o al Qaida. La democrazia èche sembra ogni giorno più contestata da forze ostilipiù attive. Che cosa poteva sperare di fare un settimanale, nel suo ruolo modesto, per combattere queste forze ostili?”, chiede Riss, e risponde: “Prima di tutto