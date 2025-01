Inter-news.it - Cassano condanna Inzaghi: «Inter-Milan? Demeriti suoi, che cambi?!»

Simoneper averso la Supercoppa italiana contro il. Il pensiero dell’ex giocatore sull’.COLPE A– Se prima Antonionon “amava” Simone, con la sconfitta in finale di Supercoppa italiana le cose sono peggiorate. A Viva El Futbol, l’ex giocatore addosso la maggior parte delle colpe al tecnico nerazzurro: «Penso che ci sia stata una squadra che è stata più brava dell’e del proprio allenatore, cioè il. Conceicao l’ho visto poco in Italia, solo in Champions League dove meritava di passare con l’. Ma in 4 giorni ha ribaltato la partita contro la Juventus e questa. Dopo il 2-0, l’non finisce la partita, fa dei, si prova a perdere tempo, dall’altra parte Conceicao era avvelenato. La partita sul 2-0 deve finire, l’allenatore ha fattoconservativi.