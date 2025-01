Ilgiorno.it - Campioni di stile. La sedia superleggera firmata da Gio Ponti e la linea della Lancia

Un altro anno da record per Cassina. La storica azienda di design di Meda ha mantenuto la propria posizione da leader di mercato, continuando a investire nella rete retail, sviluppando prodotti innovativi e processi produttivi all’avanguardia. L’azienda di via Busnelli fondata nel 1927, ad oggi ha 374 dipendenti, di cui 325 in Italia e 49 all’estero. Il 2024 è stato un anno da ricordare: iniziando da febbraio, con il decollonuovaYpsilon in edizione limitata Cassina al flagship store del brand in via Durini a Milano, operazione che ha sancito il debutto dell’azienda nel settore automotive. Cassina ehanno alzato il velo sull’attesissima vettura presentata con una motorizzazione 100% elettrica in 1906 unità numerate e certificate, in omaggio all’anno di nascita di