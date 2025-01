Tvplay.it - Botta e risposta tra Cassano e Leao: “Che pagliaccio”

Leggi su Tvplay.it

Accesofra Antonioe Rafael, al termine della vittoria della Supercoppa italiana da parte del Milan: cos’è accaduto stavolta.Un derby spettacolare e al cardiopalma ha avuto luogo a Riyad in occasione della finale della Supercoppa italiana. In campo Inter e Milan, che si sono sfidate a suon di colpi di scena e reti. Nel primo tempo il match sembrava destinato a essere un affare nerazzurro e invece la formazione guidata da Sergio Conceicao, alla sua seconda sulla panchina del Milan, ha ribaltato il risultato nella parte conclusiva della partita, concludendola così per 3-2.tra: “Che” (LaPresse) – tvplay Uno dei grandi protagonisti è stato Rafa, entrato soltanto nel secondo tempo dell’incontro. Precisamente al 50? ha raccolto il posto lasciatogli da Alex Jimenez ed è subito salito in cattedra con le sue incursioni.