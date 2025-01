Lanazione.it - Arte e tradizioni storiche: "L’asticella della qualità sale sempre più in alto. Sì alle critiche costruttive"

"In un’epoca in cui le risorse dei Comuni sonomeno, sia perché diminuiscono i trasferimenti, sia perché occorre far di tutto per non aumentare le tasse, come noi, a differenza di molti Comuni a guida Pd, abbiamo fatto quest’anno per l’addizionale comunale all’Irpef, il ruolo delle amministrazioni locali è essenzialmente di servizio: quindi prima di tutto la fruibilità di alcuni spazi di grande valore storico-artisticocittà, come la chiesaSpina e il Fortilizio e la Torre Guelfa alla Citta, aperti rispettivamente per 174 e 236 giorni nel 2024, poi il sostegno agli artisti pisani, con l’organizzazione di belle mostre di pittura, scultura e fotografia negli spazi comunali, in particolare il Fortilizio, eassociazioni culturali, con ben 350 mila euro tra contributi ordinari, straordinari e indiretti".