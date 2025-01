361magazine.com - Addio ai filtri di bellezza su Instagram: Meta ne annuncia l’eliminazione a partire dal 14 gennaio

Dal prossimo 142025 iAR dispariranno definitivamente. Adrloè. I dettagli, l’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg che tra le altre società gestisce anche Facebook e, si prepara a direaidiprovenienti da sviluppatori terzi.Adal 142025,dismetterà infatti la piattaformaSpark, fino ad oggi utilizzata dagli sviluppatori esterni all’azienda per crearedibasati sulla realtà aumentata.quindi a volti innaturali, occhi dai colori sgargianti e pelle artificialmente ritoccata come Barbie viventi! Ecco cosa dichiara l’azienda.“A seguito di una valutazione approfondita, abbiamo preso la decisione di chiudere la piattaformaSpark di strumenti e contenuti di terze parti, ada martedì 142025 – si legge in un comunicato stampa diffuso dall’azienda –ciò significa che gli effetti di Realtà Aumentata (AR) realizzati da terze parti, inclusi i marchi e la nostra più ampia comunità di creatori AR, non saranno più disponibili ada questa data.