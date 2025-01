Justcalcio.com - TS – Amorim pronto! Vlahovic-Juve in alto mare

2025-01-06 12:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport:Zirkzee, assLa, appunto, vigila e lavora per avere in prestito Zirkzee: avviati i contatti con il manager del giocatore, Kia Joorabchian, che rientrerà dal Brasile a metà di questa settimana e si metterà al lavoro con il Manchester per convincerli al prestito. I contatti in realtà ci sono già stati, tanto è vero che si è discusso della formula: balla il solito discorso dell’obbligo i riscatto richiesto dagli inglesi mentre allavorrebbero inserire solo un diritto. Schermaglie: alla Continassa c’è fiducia. Così come si coltiva qualche speranza anche per Kolo Muani, attaccante in uscita dal Psg, a prescindere da fantasmagorici incroci con. Chiariamoci subito: la situazione di mercato di Dusan è tutt’altro che lineare e tranquilla.