Nerdpool.it - The Batman Part II – Matt Reeves conferma che le riprese inizieranno quest’anno

Leggi su Nerdpool.it

Il regista di TheIIha fornito un aggiornamento sulla data di inizio della produzione del film, affermando che lepresto. Mentre si trovava ai Golden Globes, il regista ha parlato con Deadline e gli è stato chiesto dei progressi di TheII. “Posso dirvi che gireremoe che siamo entusiasti”, ha dettoanche se non ha fornito una data esatta per l’inizio delle.Durante l’intervista,non ha potuto approfondire i dettagli della trama di TheII, ma ha fatto luce sul suo approccio al film. “Sono entusiasta perché sento che stiamo facendo qualcosa che continua assolutamente la storia, ma che spero sorprenda la gente”, ha dichiarato.Annunciato inizialmente nell’aprile del 2022, TheII ha avuto un percorso molto difficile per decollare.