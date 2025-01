Sport.quotidiano.net - Supercoppa 2025, Inter-Milan: dubbi Thuram e Leao per Inzaghi e Conceiçao

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ryiad (Arabia Saudita), 6 gennaio 2024 – La cornice non è quella consueta dello Stadio Giuseppe Meazza di San Siro ma quella dell’Al-Awwal Park di Ryiad. Le avversarie sono peròe la posta in palio al termine di questo “derby della Madonnina” giocato a latitudini insolite è laItaliana. In terrà saudita è tutto pronto per l’assegnazione del primo trofeo stagionale. I nerazzurri, che in semifinale hanno eliminato l’Atalanta con una prestazione perentoria, inseguono il tris di successi consecutivi per cercare di raggiungere quota nove supercoppe e cominciare al meglio il nuovo anno: “Vincere tre supercoppe di fila sarebbe importantissimo – ha infatti spiegato il tecnico dell’Simonenella conferenza stampa della vigilia –. Dà ancor più valore al tutto il fatto che nelle ultime due stagioni si gioca in due gare ravvicinate.