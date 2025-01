Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Katia Follesa spunta dal toto co-conduttori con Geppi Cucciari. Tra i cantanti Annalisa e Mahmood. Carlo Conti punta sulla leggerezza

Archiviate la scelta delle canzoni dei Big in gara che quest’anno saranno 30 e i promossi i 4 artisti delle Nuove Proposte,hanuato a lavorare alacremente per creare la squadra di co-da portare sul palco del Teatro Ariston per il Festival di, al via dall’11 febbraio.Per ora bocche cucite, ma in queste settimane stano trapelando diversi nomi. Tra le fonti Dagospia e Ansano sunel nome della, poi Serena Rossi per la gusta consacrazione dopo anni di recitazione e musica e, infine, per proseguirelinea vincente di Amadeus di incoronare come co-per una notte iche hanno avuto successo al Festival i nomi sarebbero quelli di, trionfatori della scorsa edizione della kermesse con “Tuta Gold” e “Sinceramente“.