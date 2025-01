Ilgiorno.it - Sangue e droga tra i boschi dell’Alto Milanese: regolamenti di conti, blitz e affari d’oro

Cisliano (Milano) – Un altro giovane trovato senza vita in una zona periferica. Un altro giallo tutto da ricostruire, dopo quello di Santo Stefano. Il 26 dicembre a perdere la vita a Poglianoera stato un ras della, Anas Khouja, 31enne ucciso nella guerra fra i narcos, che ormai dominano incontrastati i, del Castanese e dell’Abbiatense. Stavolta si tratta di un ventottenne marocchino, che potrebbe anche essere estraneo agli ambienti della. La scia disul territorio è ormai corposa: dalle cave di Busto Garolfo e Casorezzo fino aidel Rugareto di Rescaldina, passando da Vanzaghello, Arluno, Castano e adesso nell’Abbiatense. I nomi delle vittime sono tutti di nordafricani, molti uccisi dopo essere stati picchiati e torturati. Sabato 7 maggio 2022 in una piazzola di sosta lungo la Ss336 tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello era stato trovato il corpo senza vita di un ventiquattrenne, vittima di una banda di pusher marocchini che avevano in mano lo spaccio neitra Milano,Varese, Novara, Pavia e Lodi.